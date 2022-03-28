Испания выделит 16 млрд евро помощи семьям, беженцам и бизнесу

Совет министров (правительство) Испании планирует одобрить во вторник план смягчения для королевства последствий ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр Педро Санчес.

По его словам, инициатива кабмина имеет пять основных направлений: помощь семьям, рабочим и беженцам, бизнесу и транспортному сектору, меры в области кибербезопасности и энергетики. "План, который Совет министров утвердит завтра и который продлится до 30 июня, обойдется приблизительно в €6 млрд в виде прямой помощи и снижения налоговых ставок и в €10 млрд в виде кредитов для смягчения воздействия кризиса на семьи и компании", - отметил глава правительства.

Власти Испании планируют временно снизить тарифы на отопление для населения. "Правительство применит скидку в размере 15 центов [за один литр топлива], а нефтяные компании - минимум [в размере] пяти центов", - уточнил Санчес.

Он заявил, что на этой неделе Испания и Португалия представят Брюсселю "исключительную и временную" меру по установлению справочной цены на газ в двух странах. По словам премьера, инициатива позволит Мадриду и Лиссабону "значительно снизить цены на электроэнергию". "Я убежден, что одобрение [меры] Европейской комиссией произойдет в очень короткий срок", - считает Санчес.

Источник: ТАСС