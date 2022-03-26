Брюссель разрешил Испании самостоятельно снижать цены на электроэнергию

Лидеры стран Евросоюза на встрече в Брюсселе приняли решение разрешить Испании и Португалии собственными мерами влиять на снижение цен на электроэнергию. Об этом рассказал на пресс-конференции после встречи председатель правительства Испании Педро Санчес.

По его словам, Испании разрешили в виде исключения самостоятельно действовать на энергетическом рынке. Речь идёт о чрезвычайных мерах, которые вводятся на ограниченное время, чтобы снизить цены на электроэнергию для местных потребителей, компаний и промышленности. При этом такие меры должны быть одобрены Еврокомиссией, которая обещает делать это в эксренном порядке.

На положительное решение Брюсселя повлиял тот факт, что электросети Иберийского полуострова лишь на 3% связаны с сетями остальной Европы.