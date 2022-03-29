Совет министров Испании одобрил план экономической помощи

Последние новости Испании на русском языке
Совет министров Испании одобрил во вторник план смягчения для королевства последствий ситуации вокруг Украины. Об этом заявила на пресс-конференции заместитель председателя правительства, министр экономических дел и цифровой трансформации Надя Кальвиньо.
По ее словам, инициатива правительства "представляет собой внеплановое привлечение до €16 млрд". Меры направлены среди прочего на снижение цен на газ и другое топливо, поддержку наиболее пострадавших секторов экономики и гарантию финансовой стабильности страны.
В понедельник премьер Педро Санчес заявлял, что на этой неделе Испания и Португалия представят Брюсселю "исключительную и временную" меру для установления справочной цены на газ в двух странах. По мнению властей королевства, инициатива позволит Мадриду и Лиссабону значительно снизить цены на электроэнергию.
Источник: ТАСС