Испания выделяет бизнесу дополнительно 50 млрд евро помощи

"Целью нового пакета мер является усиление и ускорение восстановления, который уже начался в экономике после кризиса, вызванного COVID-19. Для этого будут приняты меры, направленные на привлечение инвестиций и укрепление платежеспособности компаний, что, в свою очередь, поддержит тысячи рабочих мест", — говорится в сообщении правительства, которое цитирует «Прайм».

Среди одобренных мер — создание еще одной государственной кредитной линии на 40 миллиардов евро. В первую очередь кредиты будут выдаваться компаниям, чья деятельность основана на двух принципах — устойчивости окружающей среды и диджитализации, говорится в документе. Ранее правительство уже открыло кредитную линию на 100 миллиардов евро с целью удовлетворения потребности в ликвидности.

Еще 10 миллиардов евро пойдут в новый Фонд поддержки платежеспособности стратегических компаний. Цель — оказание временной поддержки компаниям, пострадавшим в результате кризиса, для обеспечения их платежеспособности.

Кроме того, правительство окончательно утвердило план оказания помощи гражданам на обновление их автомобилей — помощь будет оказываться в размере от 300 до 4 тысяч евро при покупке нового более экологически чистого транспортного средства. На эти цели будет выделено 250 миллионов евро, а доходы во всей производственной цепочке составят 1,1 миллиарда евро, что также позволит сохранить 7,4 тысячи рабочих мест. Ранее правительство презентовало план поддержки сектора автомобилестроения на общую сумму в 3,75 миллиарда евро.

Кроме того, в пятницу был утвержден пакет мер, направленный на поддержку туристического сектора. В частности, вводится мораторий на оплату ипотеки туристического жилья на 12 месяцев, 216 миллионов выделяются на диджиталицию и инновацию сектора (предполагается, что будет выдано 1100 кредитов, в среднем — по 200 тысяч евро), а также принят проект поддержки туристических направлений, расположенных в сельской местности и внутренней части страны (на первом этапе — на 23 миллиона евро).