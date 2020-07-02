Безработица в Испании достигла июньского максимума с 2008 года

Уровень безработицы в Испании достиг июньского максимума с 2008 года. 3,8 миллиона безработных. Airbus, Nissan, Siemens Gamesa и Alcoa заявили о сокращениях более четырех тысяч сотрудников.
Несмотря на то, что кризис в области здравоохранения взят под контроль, спад на рынке труда, вызванный пандемией коронавируса, в Испании продолжается. Данные по безработице ухудшаются: число безработных, зарегистрированных в государственных службах занятости, в июне выросло на 5107 человек — это самый большой рост в июне с 2008 года согласно данным Министерства труда и социальной экономики.
Министерство труда указывает, что около 14 тысяч безработных — это зарегистрировавшиеся в программе помощи от Государственной службы занятости в Валенсии.
В мае тенденция безработицы была к снижению, а июнь обычно показывает улучшение ситуации.Темы: Бизнес