Испания вошла в пятёрку самых привлекательных стран Европы для инвестиций

По итогам 2019 года Испания заняла четвёртое место в рейтинге самых инвестиционно привлекательных страны Европы, который составляет консалтинговая компания EY.
В исследовании «Инвестиционная привлекательность стран Европы» говорится, что за год в Испании привлечены средства в 486 новых инвестпроектов. Лидерами рейтинга стали Франция (1197 проектов), Великобритания (1109) и Германия (971). Вслед за Испанией идут Бельгия (267), Нидерланды (255), Польша (200), Ирландия (191), Россия (191), Турция (176).
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