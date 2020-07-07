Гигантский госпиталь в Мадриде хотят достроить уже в октябре

Строительство огромного госпиталя в Мадриде планируют завершить уже этой осенью. В проект вложили 50 млн евро.
Напомним, строительство началось 1 июля. А завершить его планируется в конце октября, заявила глава столичной автономии Исабель Диас-Аюсо. Это позволит во всеоружии встретить новую возможную вспышку коронавируса или любого другого вирусного заболевания.
Госпиталь возводят в районе Вальдебебас, недалеко от столичного аэропорта «Барахас». Он будет состоять из трёх павильонов по 7400 квадратных метров каждый. Медицинское учреждение будет рассчитано на 1008 пациентов. Кроме того, при госпитале будет находится склад площадью 7900 квадратных метров. Там будет храниться всё необходимое для борьбы с пандемией: от масок до кроватей. Как ожидается, склад будет работать не только на этот госпиталь, но и на другие.Темы: Бизнес Мадрид