Испания предложила Евросоюзу свои газовые хранилища

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Испания предлагает Евросоюзу использовать для стабильной работы газовых систем и решения проблемы надежного обеспечения сырьем свой потенциал хранилищ сжиженного природного газа. Об этом заявил в четверг журналистам находящийся в Литве министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.
"Наша страна располагает значительным потенциалом хранилищ сжиженного природного газа, который мы предлагаем использовать для обеспечения газом Европы", - сказал он. Его слова приводит РИА Новости.
Газохранилища Испании, по словам министра, могут вместить такой объем сырья, который достаточен для удовлетворения половины потребностей Европы. "Если ускорить строительство газовых смычек, мы сможем помочь другим странам, а они - нам", - отметил Альбарес.