Испания получит от Брюсселя 21,3 млрд евро на борьбу с безработицей

Еврокомиссия (ЕК) предложила распределить 81,4 млрд евро кредитных средств среди 15 государств ЕС в рамках сформированной в апреле этого года европейской программы SURE суммарным объемом в 100 млрд евро на борьбу с безработицей, вызванной пандемией коронавируса и карантинными мерами. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Еврокомиссии. Теперь займы должен утвердить Совет ЕС.
"Еврокомиссия представила предложения Совету ЕС предоставить 81,4 млрд 15 странам ЕС в рамках программы SURE, которая является ключевым инструментом стратегии ЕС по защите своих граждан и снижению негативных социально-экономических последствий пандемии коронавируса", - говорится в заявлении, которое цитирует ТАСС.
Самый большой льготный вредит в рамках этой программе предложен наиболее пострадавшей Италии - 27,4 млрд, затем следуют Испания (21,3 млрд), Польша (11,2 млрд), Бельгия (7,8 млрд. Меньшие суммы будут предоставлены Болгарии, Чехии, Греции, Хорватии, Кипру, Латвии, Литве, Мальте, Румынии, Словакии и Словении. Остальным 12 государствам ЕС Еврокомиссия рекомендовала представить свои запросы на оставшиеся 18,6 млрд евро в рамках средств по программе SURE.
Согласно летнему прогнозу Еврокомиссии, опубликованному в начале июля, спад ВВП в Евросоюзе в 2020 году ожидается на уровне 8,3% при условии, если вторая волна пандемии не сильно затронет экономику сообщества.Темы: Бизнес