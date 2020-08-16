Сеть супермаркетов Mercadona набирает персонал в семи провинциях

Испанская сеть супермаркетов Mercadona открыла вакансии в семи провинциях: Касересе, Леоне, Балеарских островах, А-Корунье, Валенсии, Кантабрии и Понтеведре.
В основном компании требуется персонал для работы в торговых залах, но также смогут найти работу программист, специалист по социальным сетям, курьеры и т.д. Все вакансии можно посмотреть на сайте компании. Зарплаты начинаются от 1338 евро в месяц.
По итогам июня в Испании была зарегистрирована самая высокая в еврозоне безработица — 15,6%.Темы: Бизнес