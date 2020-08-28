Средняя зарплата в Испании выросла до 1700 евро в месяц

Несмотря на кризис, заработная плата в Испании продолжает расти, хотя уже не такими темпами. Во втором квартале 2020 года средняя зарплата в Испании выросла на 1,5% и впервые в истории достигла 1700 евро. Об этом говорится в последнем отчёте рекрутингового агентства Adecco, опубликованном в четверг. Это самый скромный рост за последние пять кварталов.
Выросла и покупательная способность испанцев (с учётом инфляции). Больше всего в Галисии, Валенсии, Наварре, Мадриде и Арагоне. Меньше всего — В Мурсии, на Канарах и в Кастилии-ла-Манче.
Несмотря на все эти данные, средняя заработная плата в Испании остаётся на 22% ниже, чем в Евросоюзе в целом. Там она составляет 2172 евро.
Данные Adecco пока не подтверждают пессимистичные прогнозы. Например, консалтинговая компания KPMG ранее сообщала, что каждая четвёртая испанская компания собирается понизить зарплаты всем своим сотрудникам в следующем году из-за негативных последствий коронавируса. Только в 4% компаний задумываются о повышении окладов в ближайшие полгода — год. При этом только 1% компаний собирается поднять зарплаты всему штату.
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