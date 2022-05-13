Испания ограничит стоимость газа для электростанций

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Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что в пятницу правительство примет указ, ограничивающий стоимость газа для электростанций в размере 40 евро за мегаватт-час.
"Предельная цена на газ, используемый для производства электричества, снизит размер платежей для семей, компаний и промышленных предприятий", - отметил Санчес, выступая в Мадриде на открытии конференции, организованной порталом Diario.es и посвященной европейским фондам восстановления экономики.
По словам премьера, предлагаемый механизм будет введен на 12 месяцев, благодаря чему среднегодовая цена составит 48,8 евро за мегаватт.
11 мая рыночная цена газа составила 72 евро, тогда как средний показатель за первый квартал этого года достиг 80 евро.
Источник: РИА Новости