Испания начала расследование в отношении Booking.com

Испанская комиссия по надзору за конкуренцией (CNMC) заявила, что инициирует разбирательство против Booking.com за возможную антиконкурентную политику, затрагивающую отели и онлайн-турагентства.

"Началось дисциплинарное разбирательство против Booking.com за возможные антиконкурентные действия, которые могут повлиять на отели и онлайн-турагентства", — сообщается в понедельник на сайте национальной комиссии по рынкам и конкуренции.

Судебное разбирательство основано на двух жалобах, поданных Испанской ассоциацией менеджеров отелей и Ассоциацией гостиничного бизнеса Мадрида, сообщила CNMC.

В жалобах утверждалось, что сайт бронирования наложил несправедливые условия на отели, расположенные в Испании, и применил политику, которая может иметь исключительное влияние на другие туристические агентства и каналы интернет-продаж.

Источник: РИА Новости