В Испании приняли план снижения потребления газа до марта

Совет министров Испании утвердил план действий в чрезвычайных ситуациях в области энергетики (план +SE), направленный на сокращение потребления газа в стране в период по март будущего года, заявила во вторник вице-премьер Тереса Рибера.

"Мы назвали это "Планом повышения энергетической безопасности", потому что это идея, которую мы хотим усилить: план, который предлагает нам более стратегическое видение того, как обеспечить более безопасные условия, как гарантировать более доступную цену на энергию и большую солидарность с другими европейцами", — сказала она.

Этот план содержит 73 меры, структурированные в шесть больших блоков: энергосбережение и энергоэффективность; продвижение "энергетического перехода"; защита уязвимых потребителей, домашних хозяйств и предприятий; фискальные меры; стратегическая автономия; солидарность с другими европейскими партнерами. Некоторые из этих мер, такие как снижение НДС на газ до 5% с 21% или реформа регулируемого тарифа на электроэнергию, уже были одобрены ранее.