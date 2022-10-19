У берегов Испании скопились десятки судов с газом

У берегов Испании скопилось как минимум 35 судов со сжиженным природным газом (СПГ). Их не могут разгрузить из-за нехватки регазификационного оборудования, передает Reuters. Только у залива Кадис на якорь встали не менее восьми судов.

На этой неделе Испания располагает всего шестью слотами для приема газа на своих терминалах, так как регазификационные заводы работают на пределе своих возможностей. Эта ситуация позволит стране разгрузить лишь менее пятой части от общего количества судов, которые дрейфуют у ее берегов. В противном случае судам придется искать другие порты за пределами Европы для разгрузки.

Национальный оператор газовой сети Испании Enagas отметил, что эта «исключительная ситуация» может вынудить его остановить разгрузку газа. Сообщается, что у страны имеются самые большие мощности регазификации СПГ в Европе, которые составляют 33% от общего объема. Более того, на страну приходится 44% мощностей хранения СПГ.