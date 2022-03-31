Испанцы считают безработицу главной проблемой в Европе

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Трое из четырех испанцев считают безработицу самой острой проблемой из всех тех, которые может решить Европейский союз (ЕС). Это следует из опроса, проведенного Институтом DYM.
По мнению большинства опрошенных испанцев, именно проблеме безработицы Брюссель должен уделять больше всего внимания. Безработица явно преобладает над другими проблемами, такими, как ухудшение состояния окружающей среды, нелегальный приток мигрантов и монополия крупных интернет-платформ (Google, Facebook, Amazon и Uber).
Безработица заняла первое место для всех возрастных групп и избирателей всех партий, за исключением ультраправых из Vox, чьи избиратели больше всего обеспокоены нелегальной миграцией (80,9 %).