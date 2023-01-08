Искать удалёнку в Испании стало легче

На популярном поисковике вакансий Infojobs появился новый фильтр — «удалённая работа» (teletrabajo). Посмотрим, что там есть…

Разработчик Java в компанию Sandav Consultores — от 33 до 45 тысяч евро в год.

30 вакансий телемаркетолога в Salesland — 747 евро в месяц плюс бонусы.

Оператор колл-центра в Expansys Teams — от 1050 до 2000 евро в месяц.

Функциональный аналитик Java в PSS — от 36 до 40 тысяч евро в год.

Кстати, вот наша полная подборка сайтов, где можно найти себе работу в Испании.