Forbes обновил рейтинг самых богатых испанцев

Forbes опубликовал свежий рейтинг 100 самых состоятельных испанцев. И его снова возглавил Амансио Ортега — основатель текстильной империи Inditex (бренды Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Oysho и другие). Его состояние журнал оценил в 57 млрд евро. На 6 млрд меньше, чем прошлом году.
На втором месте — дочь Амансио — Сандра Ортега. Её состояние оценивается в 5,6 млрд евро. На третьем — президент сети супермаркетов Mercadona Хуан Роч и его 4,1 млрд евро. На третьем — совладелец компании Ferrovial (проектирование, строительство и управление объектами) Рафаэль дель Пино. У него 3,2 млрд. Замыкает топ-5 президент инвестиционной компании Torreal Хуан Абельо (2,7 млрд).
Общее состояние 100 самых богатых людей в Испании в 2020 году составило 130,5 млрд евро. Это на 12% меньше, чем в 2019-м.Темы: Бизнес Амансио Ортега Сандра Ортега Мера