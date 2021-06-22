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Евростат сравнил цены в Испании и других странах Европы. Оказалось, что на большинство потребительских товаров цены в Испании ниже, чем в среднем по Европейскому союзу. Кроме товаров для здоровья и связи. Согласно данным за 2020 год, Интернет и мобильная связь стоят в Испании на 22% больше, чем в среднем по странам ЕС. Зато алкоголь и сигареты заметно дешевле, чем в других странах (на 10% и 18% соответственно).
Но это ещё не всё. В Испании также более доступны проживание в отелях и обеды в ресторанах (примерно на 11%). А если сравнивать, например, с ценами в Норвегии и Дании, то на все 70%.
Образование в Испании тоже доступнее (на 10%).
Испанцы также меньше платят за одежду и обувь (на 8%), транспорт (7%), досуг и культуру (6%), еду и безалкогольные напитки (5%).
Практически на том же уровне, что и в среднем по Европе, держатся в Испании расходы, связанные с жильем, водой, электричеством, газом и другими видами топлива.
Но испанцам приходится больше платить за здравоохранение: лекарства, стоматологию, дома престарелых и медицинские услуги в целом, передаёт телеграм-канал "Испания". Примерно на 11%.
В целом в Испании уровень цен на потребительские товары составляет 96 пунктов, что на 4% ниже, чем в среднем по Европе. Это ставит страну на 12 место в европейском рейтинге. Самая дорогая страна в Европе - Швейцария, где цены на 87% выше, чем в Испании. Самая дешёвая — Румыния.