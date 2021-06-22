Евростат сравнил цены в Испании и других странах

Евростат сравнил цены в Испании и других странах Европы. Оказалось, что на большинство потребительских товаров цены в Испании ниже, чем в среднем по Европейскому союзу. Кроме товаров для здоровья и связи. Согласно данным за 2020 год, Интернет и мобильная связь стоят в Испании на 22% больше, чем в среднем по странам ЕС. Зато алкоголь и сигареты заметно дешевле, чем в других странах (на 10% и 18% соответственно).