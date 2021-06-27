Японский аналог Ikea завоёвывает Испанию

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В Испании стремительно растёт сеть бюджетных магазинов Miniso. Это японский аналог Ikea с акцентом на дизайн.
До августа в Испании откроется восемь новых магазинов Miniso: в Памплоне, Льорет-де-Мар, Плайя-де-лас-Америкас, Севилье, Бадахосе, Наварре…
Miniso продаёт недорогие товары для дома, игрушки, бумажную продукцию и т.д. У магазина есть одна особенность: тут много товаров, сделанных в коллаборации со знаменитыми кино- и теле-брендами. Такими, как Marvel, Disney, We Bare Bears, Adventure Times и Улица Сезам. Этот факт привлекает в магазины фанатов. Аудитория, на которую рассчитан Miniso достаточно молода: от 18 до 40 лет.