Клиентов крупнейших испанских банков предупредили об угрозе мошенничества

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Испанский Офис безопасности интернет-пользователей сообщает об угрозе мошенничества для клиентов банков CaixaBank, BBVA и Banco Santander.
Владельцы карт этих банков стали получать по электронной почте письма, с помощью которых мошенники пытаются получить личные данные. В организации отметили, что большинство понимают, что письмо мошенническое, и просто отправляют его в «спам». Но есть и те, кто попадает в ловушку и переходит по ссылкам в письме. Кроме того, вредоносный код может быть отправлен через SMS и мессенджеры, а также встроен в некоторые приложения или их имитацию.
Чтобы защитить себя от мошенников эксперты по кибербезопасности предлагают следовать следующим простым правилам.