Экономика Испании пережила историческое падение

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В 2020 году испанская экономика пережила рекордное падение. ВВП рухнул на 10,8%, сообщает в пятницу Национальный институт статистики (INE). Впрочем, это чуть лучше, чем прогнозировалось (11%).
В период с июля по сентябрь экономика Испании выросла на 17,1%. А вот в четвертом квартире зафиксирован нулевой рост, хотя ожидали увеличения ВВП на 0,4%. В первом квартале прошлого года экономика упала на 5,3%. А во втором — на 17,8%.
Прошлогоднее падение испанской экономики стало максимальным за всю историю наблюдений (с 1970 года). Предыдущий антирекорд был установлен в 2009 году, когда ВВП снизился на 3,8%. А в последний раз экономика падала в 2013 году (на 1,4%).