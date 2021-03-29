Электроэнергия в Испании подорожала на 12,6% в марте

Последние новости Испании на русском языке
К концу марта стоимость электроэнергии в Испании подорожала на 12,6% по сравнению с этим же периодом февраля.
Среднестатистический испанский потребитель получил в первом месяце весны счёт на 55,20 евро (в феврале — 49,03 евро). Об этом говорится в сообщении Национальной комиссии по рынкам и конкуренции (CNMC). По сравнению с мартом 2020 года цены тоже выросли — на 16,2%.
В феврале в Испании цены на электроэнергию снизились после сильного повышения, вызванного снежным штормом Филомена и холодами в январе.
Мартовский рост цен аналитики объясняют падением производства энергии ветра, которое пришлось покрывать за счет газа.