Danone может приостановить свою деятельность в Испании из-за забастовок

Компания Danone предупредила, что будет вынуждена приостановить свою деятельность на территории Испании из-за забастовки в транспортном секторе, если не удастся достичь соглашения, чтобы завершить стачку. Об этом сообщило во вторник агентство EFE.

"Если соглашение не будет достигнуто в ближайшие часы, Danone будет вынуждена принять радикальное решение о прекращении процесса сбора молока и, как следствие, производственного процесса на своих заводах, последующей передачи готовой продукции в сети распределения продуктов питания", - отмечается в заявлении компании.

"Небывалая ситуация нестабильности и обострение забастовок уже начинают сказываться на поставках необходимого сырья для таких продуктов, как цельное молоко или сливки", - добавили в Danone. В Испании у предприятия насчитывается четыре завода по производству молочной продукции и три завода по производству минеральной воды.

14 марта перевозчики грузов в Испании начали бессрочную забастовку. Ключевыми причинами стачки стали высокие цены на топливо, а также сложная ситуация в секторе с неприемлемыми, по мнению участников забастовки, условиями труда.

В понедельник правительство Испании предложило грузоперевозчикам выделить 500 млн евро помощи, компенсировать влияние роста цен. Несмотря на это, стачка продолжилась.

Источник: ТАСС