В Аликанте появились интересные перспективы для мелких предпринимателей

Для желающих попробовать себя в мелком бизнесе появились интересные перспективы в Аликанте.

Городские власти предлагают 48 торговых точек, расположенных на четырёх рынках: Babel, Carolinas, Benalúa и Central. А представители этих рынков заявили, что с нетерпением ждут молодых предпринимателей со свежими идеями.

Чтобы получить доступ к торговой точке и начать свой бизнес, нужны совсем небольшие инвестиции. Самым доступным считается рынок Carolinas, где «входной билет» стоит всего 8 тысяч евро.

Новичкам обещают всевозможную поддержку как на уровне мэрии, так и в администрации самих рынков.