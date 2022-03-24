Volkswagen вложит 7 млрд евро в испанский завод по производству батарей

Как сообщает «Коммерсант», в общей сложности автоконцерн планирует инвестировать в это €7 млрд. Главная часть плана — строительство в районе Валенсии завода по производству батарей для электромобилей. Он должен быть запущен к 2026-м, его годовая производственная мощность составит от 40 ГВт•ч. Помимо этого VW инвестирует в начало производства электромобилей на двух своих испанских заводах.

Ранее корпорация сообщала, что к 2030 году собирается построить в Европе шесть больших заводов по производству аккумуляторов. Первый из них строят в Швеции, VW запускает его вместе с местным производителем батарей Northvolt, он должен быть запущен уже в текущем году. Второй завод, совместный с китайской Gotion High-Tech, строится в Германии, его планируется запустить в 2025 году.

На прошлой неделе Ford объявил о масштабных планах по развитию производства электромобилей в Европе. В числе прочего компания собирается построить к 2025 году в Турции один из крупнейших в Европе заводов по производству аккумуляторов.