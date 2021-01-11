Цены на электричество в Испании подскочили на 27%

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В начале 2021 года электричество в Испании подорожало на 27% — до 16,81 евроцента за киловатт-час. Ровно год назад тариф составлял 13,24 евроцента за киловатт-час, напоминают в Организации защиты потребителей Facua.
Средний счёт за электроэнергию в Испании сейчас составляет 80,71 евро в месяц, а это почти на 20% больше, чем год назад. По данным Facua, этот показатель не превышал отметку в 80 евро с декабря 2018 года.
Нынешнее подорожание связано с похолоданием и приходом бури «Филомена».