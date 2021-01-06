Названа самая продаваемая в Испании машина

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По итогам 2020 года самой продаваемой машиной в Испании неожиданно стала Dacia Sandero, которая обошла даже популярный в стране Seat Leon. За год было продано 24 035 автомобилей.
Seat Leon занял второе место — 23 582 проданных машины за год. Замыкает топ-3 Nissan Qashqai (19 818 автомобилей). Далее по числу продаж в порядке убывания следуют Renault Clio, Toyota Corolla, Seat Arona, Peugeot 2008, Kia Ceed, Peugeot 3008, Renault Captur, Seat Ateca.
Как сообщалось ранее, продажи легковых автомобилей и внедорожников в Испании в 2020 году упали до минимальных показателей за последние семь лет.