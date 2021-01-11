BBVA ввёл плату за обслуживание для крупных вкладчиков

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BBVA стал первым испанским банком, который взимает с частных вкладчиков комиссию за обслуживание. Правда, в категорию «платных» попали только крупные клиенты с депозитами на сумму более 100 тысяч евро.
Банк пошёл после очередного пересмотра своей политики. Решено брать с крупных вкладчиков комиссию в размере 0,025% в месяц или 0,3% в год. Новое правило вводится с февраля следующего года.
В финансовой организации успокаивают: это коснётся лишь узкого круга частных лиц, которые могут себе это позволить. Это не больше 0,2% от всех клиентов банка на территории Испании. И у них всё в порядке с покупательской способностью, заверили в BBVA.
Все остальные клиенты со вкладами на сумму менее 100 тысяч евро, которую защищает Агентство страхования вкладов, по-прежнему будут обслуживаться бесплатно.