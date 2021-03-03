Число безработных в Испании превысило 4 миллиона человек

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Безработица в Испании выросла в феврале на 1,1%, или 44 436 человек. Это самый большой рост для последнего зимнего месяца с 2013 года. Тогда безработица выросла на 59 444 человек. Такие данные приводит Министерство труда.
По словам аналитиков, стремительный рост безработицы спровоцирован пандемией, а именно третьей волной коронавируса, и её экономическими последствиями. Власти Испании ввели достаточно строгие ограничительные меры, чтобы остановить заболеваемость.
К началу весны в Испании общее число безработных достигло 4 008 789 человек. Планку в 4 миллиона этот показатель не преодолевал с апреля 20016 года.