Неурожай оливок в Испании поднимет цены на масло

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Из-за плохого урожая в этом году подорожает оливковое масло. И не только в Испании, но и во всех странах-импортерах, в том числе в России. Поставщики уже предупредили о росте цен на 15%. Плохой урожай вызван сухой осенью 2020 года и снежным штормом «Филомена» в начале 2021-го.
О том, что поставщики ожидают рост цен, сообщил «Коммерсант». Одной из причин стало снижение урожая в Испании. Проблемы также наблюдаются в Греции, Италии. При этом спрос на оливковое масло в России растет. По данным NielsenIQ, с февраля 2020-го по январь 2021 года продажи в натуральном выражении увеличились на 7,7%, в денежном — на 17,1%. Рост спроса может быть связан с переходом на готовку дома из-за пандемии коронавируса.
На Испанию приходится около 50% мирового производства оливок, но из-за неблагоприятных климатических условий, в том числе холодной зимы и шторма «Филомена», сбор оливок в этом году будет меньше ожидаемого, поясняет собеседник издания. Власти Андалусии уже снизили прогноз производства оливкового масла в этом сезоне с 1,34 млн до 1,05–1,1 млн тонн из-за «Филомены», а также засушливой и жаркой погоды осенью 2020 года. Как следует из материалов Еврокомиссии, в январе испанское оливковое масло Extra Virgin стоило 2,54 евро за 1 кг, что на 21% выше, чем годом ранее.