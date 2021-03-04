В Испании подорожает реклама в Google 

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Компания Google повысит цены на рекламу в Испании на 2%. Об этом говорится в сообщении интернет-гиганта, разосланном своим клиентам.
Повышение цен связано с так называемым «налогом Google», который обвязывает компанию выплачивать 3% от своих доходов на территории Испании. Такой же действует во Франции, и там тоже американская IT-корпорация введёт дополнительные сборы.
С 2-процентным повышением цен рекламодатели в Испании столкнуться с 1 мая текущего года.