Испания планирует вернуть платный проезд по основным автотрассам

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Власти Испании собираются вернуть платный проезд по ряду основных автотрасс, который был отменен ранее. Как ранее сообщала noticia.ru, в 2018 году Министерство развития анонсировало новый подход к использованию платных дорог. Часть трасс постепенно переходила в руки государства и становилась бесплатной для водителей. В категорию бесплатных, в первую очередь, попадали автомагистрали, срок концессии на которые заканчивался в 2018-2019 году. К ним относятся участок AP-1 между Бургосом и Арминьоном, трасса AP-4 Севилья-Кадис и два участка AP-7 между Аликанте и Таррагоной. Позже истек срок концессионного соглашения для трассы AP-2, ведущей из Сарагосы на средиземноморское побережье, и других участков AP-7. Переход на бесплатные дороги привел к дефициту в 7,5 млрд евро.
Теперь Мадриду пришлось дать Брюсселю определённые обещания, чтобы получить 140 млрд евро финансовой поддержки из европейских фондов. Среди этих обещаний был и пересмотр модели финансирования автомагистралей.
«Финансирование дорог с высокой пропускной способностью будет пересмотрено, и будет создана система, приносящая доход и гарантирующая необходимые средства для сохранения сети государственных дорог», - говорится в государственном Плане восстановления, трансформации и повышения устойчивости.