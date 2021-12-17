Банк Испании ухудшил экономический прогноз на 2021 год

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Банк Испании скорректировал прогноз роста экономики страны.
Как сообщает телеграм-канал "Испания", в 2021 году испанская экономика вырастет на 4,5%, полагает регулятор. Это на 1,9 пункта меньше, чем прогнозировалось ранее.
Прогноз на 2022 год скорректирован до 5,4-процентного роста (на 0,4 меньше).
Ранее Национальный институт статистики (INE) опубликовал данные по росту за второй квартал текущего года, которые оказались гораздо ниже ожидаемых — 1,1% вместо 2,8%.