Айтишники бесплатно раздали криптовлюту испанским депутатам

Айтишники решили повысить испанским депутатам грамотность в вопросах цифровых технологий. И бесплатно раздали слугам народа криптовалюту. Правда, всего по 1 евро. Деньги 350 депутатам перечислил стартап Tutellus и объяснил это исключительно просветительской миссией. Теперь у представителей власти появится возможность поработать с криптой и понять её роль в современном мире.
Глава Tutellus Мигель Кабальеро рассказал, что данная акция направлена на повешение грамотности депутатов Испании в вопросах цифровых технологий. У представителей власти появится больше возможностей поработать с криптовалютой и понять ее роль в современном мире.
«Мы объяснили уважаемым членам правительства, что живем во время глубоких изменений касательно использования денег, и подчеркнули важную роль, которую сегодня криптовалюты играют», — цитирует Кабальеро РБК.Темы: Бизнес Политика