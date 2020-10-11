Власти Испании урегулировали работу на удалёнке

Во вторник в Испании вступает в силу указ, регулирующий дистанционную работу.
В соответствии с указом, удалённая работа будет добровольной для работника, и для компании. Удалёнка должна быть «обратимой». Это значит, что сотрудник сможет потом вернуться на работу в офис.
Также предусмотрено соглашение, которое должны подписать работодатель и работник. Оно, среди прочего, будет содержать перечень инструментов, необходимых сотруднику для выполнения трудовых обязанностей, и расходы на них. Оговаривается размер компенсации. Например, затраты на Интернет, специальные компьютерные программы и т.д. «Развитие удаленной работы должно оплачиваться или компенсироваться компанией и не может предполагать принятие на себя работником расходов, связанных с оборудованием, инструментами и средствами его трудовой деятельности», - гласит указ.
Отдельно оговаривается график, соотношение рабочего и личного времени. После окончания трудового дня работник имеет право отключиться от Сети и работодатель не в праве препятствовать этому. Также при необходимости в соглашение вносится пункт о защите данных компании и информационной безопасности.Темы: Бизнес