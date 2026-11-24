Еврокомиссия приняла обновлённые рекомендации. В официальном сообщении она призвала страны ЕС применять «очень строгий подход» к выдаче туристических виз гражданам России. По словам еврокомиссара по внутренним делам и миграции Магнуса Бруннера, которые приводит Deutsche Welle, выдавать такие визы следует лишь в отдельных документально обоснованных случаях. Решение по каждому заявлению по-прежнему принимают национальные власти.

На внешних границах Шенгенской зоны комиссия рекомендует тщательнее проверять всех въезжающих граждан РФ независимо от того, из какой страны они прибыли. Странам ЕС также рекомендовали прекратить признавать российские загранпаспорта без биометрии.