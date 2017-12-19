Зима в Испании официально начнется 21 декабря в 17:28

Астрономическая зима в Испании начнется 21 декабря в 17:28 по материковому времени и продлится 88 дней и 23 часа – до 20 марта 2018 года. Об этом сообщают информационные агентства страны со ссылкой на расчеты астрономической обсерватории при Национальном географическом институте.

Специалисты напоминают, что в момент зимнего солнцестояния световой день будет самым коротким за год. Так, в Мадриде день продлится 9 часов 17 минут, в то время как в момент летнего солнцестояния 21 июня эта цифра составляет 15 часов и 3 минуты. Кроме того, в зимний сезон Земля и Солнце окажутся на самом близком за год расстоянии друг от друга. Максимальное приближение произойдет 3 января 2018 года, когда дистанция между двумя небесными телами составит чуть более 47 миллионов километров, что примерно на 5 миллионов меньше, чем в день апогелия, или наибольшего расстояния от Солнца, который выпадет на 6 июля 2018 года. Самый поздний рассвет этой зимой произойдет 4 января.

В зимний период на утреннем небе можно будет увидеть Марс, Юпитер и Сатурн, а на вечернем – Уран, к которому в середине февраля присоединится Венера. Ночью 31 января произойдет полное лунное затмение, которое будет заметно жителям Азии, Австралии, Тихоокеанского региона и Северной Америки. Испания в число этих стран не входит. Кроме того, ее жители не увидят и частичное солнечное затмение 15 февраля, которое будет заметно из Антарктиды, Аргентины и Чили.

Первое полнолуние сезона произойдет 2 января 2018 года, а два последующих – 31 января и 2 марта.

Помимо этого, сезон ознаменуется несколькими метеоритными дождями. Первым из них станет поток Квадрантид, пик активности которого придется на 3 января. Увидеть его можно будет без помощи телескопа.