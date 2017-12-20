Сотрудники службы безопасности аэропорта Барахас объявили забастовку

Сотрудники компании Prosegur, отвечающие за безопасность и досмотр пассажиров в мадридском аэропорту Барахас, объявили забастовку, которая продлится с 21 декабря по 8 января. Как сообщает газета 20 Minutos, они намерены приостанавливать работу в четырех временных интервалах – с 5:30 до 6:30, с 10:30 до 11:30, с 14:00 до 15:00 и с 19:00 до 20:00.

Подобным образом представители профсоюза требуют улучшения условий труда. "Мы заботимся о безопасности пассажиров, но никто не заботится о наших правах. В свете действующего четвертого уровня антитеррористической тревоги у нас с каждым разом становится все больше ответственности, но уровень рабочих условий падает: нас бесконечно проверяют и подвергают давлению, а заработная плата при этом снижается. и мы не дотягиваем до конца месяца", - говорят представители трудового коллектива. Они также жалуются на то, что фирма не делает даже самых минимальных шагов в сторону обеспечения равновесия между трудовой и семейной жизнью работников. Кроме того, организаторы забастовки подвергли критике тот факт, что даже перерывы сотрудников зависят от объемов пассажиропотока: иногда они не могут элементарно отойти в уборную или перекусить. "Наша задача заключается в том, чтобы приостановить процесс стремительного ухудшения условий труда и восстановить то, что было потеряно за последние годы. Большего мы не требуем. Мы теряем в правах и в заработке. Выдвинутые требования неоднократно озвучивались руководству", - заключили профсоюзные деятели.