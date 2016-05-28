Забастовки в метро Барселоны пройдут с 30 мая по 2 июня

Работники метрополитена Барселоны окончательно одобрили проведение забастовок 30 и 31 мая, а также 1 и 2 июня. В эти дни этот вид общественного транспорта будет функционировать с существенными ограничениями. Сотрудники таким образом пытаются решить давний трудовой спор с компанией-нанимателем. Накануне они окончательно отвергли предложенное им соглашение.

Компания Transports Metropolitans de Barcelona ранее сообщала, что ей удалось предварительно договориться с работниками на заключение перемирия на год (до 31 мая 2017-го), в течение которого они могли бы усовершенствовать коллективный договор. Сотрудникам было предложено, в частности, увеличение зарплат на 1% в обмен на обещание не устраивать больше забастовок. Кроме того, компания согласилась превратить 60 контрактов из временных в постоянные.

Однако профсоюзы хотят добиться большего.