В Торревьехе попытка занять место на пляже с помощью зонта карается штрафом в 150 евро

Полиция Торревьехи оштрафовала на 150 евро отдыхающего, который занял место на первой линии пляжа Плайя-дель-Кура, оставив рано утром свой зонтик. Как сообщают информационные агентства Испании, штраф был выписан еще 2 сентября прошлого года, однако турист оспорил его, вследствие чего административное разбирательство завершилось спустя девять месяцев. Финалом его стала ратификация санкции и подписание соответствующего декрета мэром города Хосе Мануэлем Долоном.

Утром 2 сентября 2015 года агенты местной полиции патрулировали пляж, заметили на первой линии бесхозный зонтик и убрали его. По словам советника по вопросам охраны пляжей Хавьера Мансанареса, полицейские следовали действующему муниципальному регламенту в сфере использования общественных пляжей, подразумевающему штрафы за "установку больших зонтов, стульев, столов и любых других предметов, если их владельцы в этот момент отсутствуют на месте".

По словам Мансанареса, отдыхающий оспорил штраф, аргументировав свое ходатайство тем, что в момент присутствия полиции он купался в море, однако оно было отклонено.

"Мы, жители Торревьехи, знаем, что в 5:30 некоторые ставят свои зонтики и оставляют вещи на первой линии пляжа, а потом уходят", - рассказал советник. Он назвал подобную практику "опасной" и подчеркнул, что она "затрудняет выполнение задач по уборке пляжа в 6:00”.

Мансанарес также подчеркнул, что в настоящее время вышеупомянутый муниципальный регламент пересматривается с целью включения в него дополнительных ограничений, например, времени, в течение которого личные вещи вроде зонта или стульев можно оставлять без присмотра.