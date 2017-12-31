Высокоскоростные поезда AVE доберутся до Мурсии в 2018 году

Председатель правительства Испании Мариано Рахой пообещал, что высокоскоростные поезда AVE в 2018 году начнут ходить в Мурсию. По его словам, в наступающем году в регионе также откроют новый международный аэропорт.

Выступая в столице автономной области вместе с главой правительства Мурсии Фернандо Лопесом Мирасом и министром развития Иньиго де ла Серна, Рахой проанализировал ситуацию с проектами в области инфраструктуры в регионе. Он сообщил, что весной 2018 года завершатся работы на первом этапе проекта строительства высокоскоростных линий – на участке от Монфорте-дель-Сид (Аликанте) до Мурсии.

С приходом AVE время в пути из Мадрида до Мурсии будет составлять два с половиной часа. Рахой добавил, что высокоскоростные линии доберутся также до Картахены и Лорки. По словам премьер-министра Испании, в проект было вложено 1,4 миллиарда евро.

В ходе выступления Рахой также коснулся перехода аэропорта Корвера, расположенного на территории муниципалитета, под руководство компании AENA. Новый аэропорт полностью примет на себя функции аэропорта Мурсия-Сан-Хавьер. Глава испанского правительства отметил, что этот шаг позволит увеличить приток туристов в Мурсию. По прогнозам AENA, в первый год работы пассажиропоток может достичь 1 миллиона человек. Кроме того, открытие аэропорта позволит создать 20 тысяч рабочих мест.