В Барселоне активизировались карманники

Как сообщает газета La Vanguardia, в столице Каталонии число преступлений, связанных с хищением имущества, увеличилось на 8%. При этом кражи составляют 70% всех преступлений, совершаемых в Барселоне. В большинстве случаев злоумышленники пользуются беспечностью жертв и не прибегают к угрозам или насильственным действиям.

Число краж начало стремительно расти в августе после теракта в центре Барселоны. Особую активность стали проявлять чилийские и перуанские банды, которые орудуют на улицах и в общественном транспорте, преимущественно в метро. По оценкам полиции, эти группы насчитывают в общей сложности порядка ста человек. Правоохранители отмечают, что карманники хорошо скрываются и их сложно вычислить в общественных местах. При этом южноамериканцы действуют намного активнее, чем в своё время румынские, болгарские и боснийские банды.

В целях предотвращения уличных краж полиция работает над подготовкой доклада, в котором будут проанализированы действия злоумышленников, а также возможные причины роста их активности, в том числе события, связанные с политическим кризисом, и нехватка патрулей на улицах.