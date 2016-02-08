В Жироне в угоду туристам запретили колокольный звон по ночам

Колокола кафедрального собора Жироны в январе этого года перестали отбивать время по ночам из-за жалоб владельцев одного из центральных отелей, сообщают информагентства Испании.

Сначала собственники Hotel Històric связались с капитулом церкви, ответственным за управление зданием, однако не получили ответа, который бы их удовлетворил. Жалобы в различные органы муниципальной власти также не принесли результата, однако в итоге бывший мэр и нынешний глава правительства Карлес Пучдемон вмешался и потребовал применения общих мер, касающихся уровня шума в общественных местах.

Соответствующее решение привело к тому, что колокола перестали звонить в период с полуночи до 6:45, положив конец жалобам на бессонницу со стороны постояльцев. По словам владельцев гостиницы, они были постоянными и даже приводили к отмене дальнейшего бронирования после первой же ночи проживания.

Пучдемон неоднократно встречался с представителями капитула и местными жителями. Удостоверившись, что звук нельзя смягчить, он, как говорилось ранее, решил применить общие нормативы. Капитул выступил против этого решения и потребовал сохранения традиции, однако широко отмечаемый в Испании Праздник волхвов стал последним днем, когда колокола еще звучали.

Некоторые из местных жителей также протестовали против решения властей, однако это не первая подобная ситуация: недавно колокола церкви муниципалитета Бегур также перестали отбивать время в ночные часы из-за жалоб постояльцев гостиниц.