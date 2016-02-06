«Гастрофестиваль» в Мадриде завершится в воскресенье пикником в парке Ретиро

Столичное гастрономическое мероприятие Gastrofestival завершится в воскресенье пикником в парке Ретиро, который пройдет напротив ворот Пуэрта-де-Алькала. Как сообщают информагентства Испании, посетителей ждет мастер-класс по огородничеству.

Помимо этого, в выходные жители и гости города могут воспользоваться последней возможностью попробовать специальные меню в 171 ресторане и закуски тапас в более чем 90 заведениях.

Одним из центральных мероприятий фестиваля является программа Gastrocultura, реализуемая в этот уикенд в культурном центре Conde Duque и мадридских музеях. Так, в субботу в 17:30 в Музее романтизма пройдет последняя чайная вечеринка, участникам которой расскажут о протоколе подобных чаепитий и предложат дегустацию самого популярного чая XIX века. Кроме того, в 18:30 в Музее Прадо пройдет конференция "Сумасшедшая история еды".

В свою очередь, музей Ласаро Гальдиано подготовил специальные экскурсии, посвященные искусству и гастрономии, последняя из которых состоится в воскресенье в 12:00. В воскресный полдень в Музее прикладных искусств пройдет мастер-класс "Сладости еще никого не огорчали", а в музее Серральбо состоится курс фьюжн-кухни и мастер-классы по приготовлению коктейлей. В Музее костюма проходит выставка рекламных плакатов, связанных с продовольствием, которая продлится до 24 апреля.

Значимое место в программе фестиваля занимают и столичные рынки. Так, в субботу с 21:00 до 23:00 на рынке Mercado Barceló состоятся выступления музыкальных групп, а в воскресенье с 10:00 до 13:00 самых юных гостей ждут на детские мастер-классы. Mercado Anton Martín удивит посетителей субботним мастер-классом по фьюжн-гастрономии, а также дегустациями традиционных и современных тапас.