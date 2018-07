В Валенсии появился велошеринг для туристов с круизных лайнеров

Как сообщили в организации Valenciaport, для велосипедов предусмотрены автоматические парковки с зарядкой от солнечных батарей. На первом этапе в порту появилось 10 электрических велосипедов KYMC. Паркинг установлен рядом с пассажирским терминалом.

Услуга в тестовом режиме будет предоставляться на протяжении 5 месяцев.

Инициатива E-Bike Sharing System at the Port of Valencia является частью европейского проекта повышения устойчивой мобильности в портовых городах и финансируется при участии Valenciaport, Управления порта Валенсии, программы Interreg MED и Naves.

В рамках плана по улучшению мобильности в порту, также появилась новая разметка для пешеходов и транспортных средств, были установлены указатели и карта в помощь туристам.

