Мэрия Мадрида намерена запретить туристические апартаменты в жилых домах

Власти Мадрида сделали первый решительный шаг на пути к запрету на туристические апартаменты в центре города.

Совет правительства на этой неделе предварительно согласовал Особый план регулирования аренды жилья, который будет действовать в центральных районах испанской столицы.

Документ, в частности, устанавливает требование об обязательном наличии отдельного входа в туристические апартаменты, если они расположены в жилом доме. На практике это означает, что около 95% квартир, которые сдаются в аренду в настоящее время, окажутся вне закона. Это требование распространяется на районы, где рынок жилья для туристов перенасыщен: Центр, Аргансуэла, Ретиро, Саламанка, Чамартин, Тетуан, Чамбери, Монклоа-Аравака, Латина, Карабанчель и Усера.

С другой стороны, владельцы, как и прежде, смогут сдавать в аренду жильё на срок не более 90 дней в году без оформления лицензии.

По оценкам столичных властей, в настоящее время в Мадриде предложение краткосрочной аренды на таких платформах бронирования как Airbnb составляет от 8 до 9 тысяч квартир. В мэрии отмечают, что горожане не обязаны уживаться с туристами, сосуществование с которыми зачастую связано с рядом неудобств.

План может быть окончательно согласован к концу текущего или началу следующего года. Пока он не вступит в силу, сохраняется мораторий на выдачу новых лицензий для туристического жилья в центре Мадрида, который действует с февраля.