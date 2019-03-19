В Валенсии празднуют Фальяс

Вторник станет кульминацией праздника огня, обладающего статусом Всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО.

Главный день Фальяс начался с возложения цветов в честь Святого Иосифа, которому посвящены празднования. Традиционно их принесли к мосту через реку Туриа, который носит имя святого.

В Кафедральном соборе Валенсии прошла служба в честь Святого Иосифа, а после полудня запустили заключительную масклету – традиционный салют. По центру валенсийской столицы также прошла «огненная кавалькада», а в 22:00 начнется главное шоу – крема, или сожжение приготовленных заранее фигур. В полночь огню предадут главные монументы валенсийской столицы и других городов региона, а после торжественно сожгут главный монумент этого года.