В PortAventura могут пустить новую электричку

Департамент по территории и устойчивости направил в каталонскую железнодорожную компанию FGC запрос о проведении исследований и разработке плана по созданию линии электропоездов в Таррагоне, чтобы соединить Камбрильс, Салоу и парк развлечений PortAventura.

Проект призван заменить существующую линию на побережье, которая подлежит ликвидации. В то же время, Министерство развития Испании пока не сообщило даты демонтажа имеющегося железнодорожного полотна.

В региональном департаменте заявили, что подготовка исследований займёт не менее полугода. С другой стороны отмечается, что документация должна быть готова до начала переговоров с министерством. Каталонские власти подчёркивают, что инициатива связана с желанием местных властей интегрировать участок железнодорожных путей в общую «современную и устойчивую систему общественного транспорта».

Кроме того, планируется создать новую линию R17, которая соединит станцию Салоу-PortAventura с Барселоной. Поезд по ней будет курсировать четыре раза в день.