В Валенсии на пляжах установят кабинки для кормления и пеленальные столики

Нынешним летом на пляжах муниципалитета Пеньискола (провинция Кастельон, Валенсия) будут установлены кабинки для грудного вскармливания и пеленальные столики, сообщают информационные агентства Испании. Эта инициатива является частью пакета мер, запланированных городской мэрией и Департаментом семейного туризма, на реализацию которых будет выделено 900 000 евро.

Кроме того, муниципальные власти планируют заменить смотровые вышки семью новыми, которые будут установлены вдоль побережья. Летом прошлого года был предпринят ряд мер по расширению спасательных служб на пляжах в период с июня по сентябрь, а также в период между отпускным сезоном по случаю Страстной недели и началом лета. Помимо этого, на побережье Пеньисколы будут установлены три новых дефибриллятора.

Работы по благоустройству пляжей после декабрьских и январских штормов подходят к концу. По словам представителей мэрии, через несколько дней побережье будет в "отличном состоянии". Кроме того, в нынешнем году власти планируют усовершенствовать пешеходные настилы, души и мойки для ног, а также установить на южном пляже новую систему буйков. На этом же отрезке побережья зимой была оборудована детская игровая зона, адаптированная к нуждам посетителей с ограниченными возможностями. По словам советника по вопросам туризма и пляжей Рафаэля Суэскуна, "наличие у городского побережья двух "Голубых флагов" наряду с другими отличительными знаками подтверждает исключительное качество пляжей".